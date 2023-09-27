Erbaa'da İçi Su Dolu Kuyuya Düşen Keçi Kurtarıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 7 metre derinlikteki içi su dolu kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide otlayan Osman Kayabaşı'ya ait keçilerden biri 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kendi çabalarıyla keçiye ulaşamayan hayvan sahibinin ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle içi su dolu kuyuya girerek keçiyi iple yukarı çekerek kurtardı. (DHA)