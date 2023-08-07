Erbaa'da Atık Su Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir evin atık su borusuna giren yavru kedi, itfaiyenin 1 saat süren çalışması ile kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi Karanfil Sokak'ta Cemal Karadayı'ya ait evin yağmur oluğuna bağlı atık su borusundan kedi sesi duyanlar, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kedinin beton boru içinde 1 metre ilerlediğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, betonu kırıp, 1 saat süren çalışma ile yavru kediyi kurtardı. Durumu iyi olan kedi, daha sonra salıverildi.