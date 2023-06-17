Erbaa Belediyesi Çocuklar İçin Şenlik Düzenledi

Erbaa Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklar için ilçe stadında şenlik düzenledi. Oyun grupları, maskotlar, tren, patlamış mısır, pamuk şeker ve müzik aktivitelerinin olduğu şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Erbaa Belediyesince yaz tatiline giren çocuklar için şenlik düzenlendi.

Erbaa Belediyesi, eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karnelerini alan çocukların eğlenmesi amacıyla ilçe stadında şenlik gerçekleştirdi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, şenliği çocukların stres atmaları ve güzel bir gün geçirmeleri için düzenlediklerini belirterek, "Özellikle ilkokul ve ortaokul çocuklarımıza karne hediyesi olarak tatilin ilk gününde çocuk şenliği düzenledik. Mutlu olduklarını görmek bizi de mutlu ediyor. Onların mutluluğu bizim de geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. İnşallah eğlenirler, gerçekten mutluluktan yoruldukları bir gün olur düşüncesiyle güzel bir gün diliyorum." dedi.

Oyun grupları, maskotlar, tren, patlamış mısır, pamuk şeker ve müzik aktivitelerinin olduğu şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle şenliğe gelen çocuklar oyun gruplarında eğlenmek için sıraya girdi.