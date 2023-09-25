Epilepsi Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Geçtiğimiz ay, sabah saatlerinde ikamet ettiği adresten çıkan ve bir aydır geri dönmeyen epilepsi hastası yaşlı adam için her yerde arama çalışması başlatıldı.

Geçtiğimiz ay, sabah saatlerinde ikamet ettiği adresten çıkan ve bir aydır geri dönmeyen epilepsi hastası yaşlı adam için her yerde arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden epilepsi hastası Dursun Ayre (63), geçtiğimiz ağustos ayından ikamet ettiği evden gündüz saatlerinde ayrılarak bir daha geri dönmedi. Yakınların ihbarları üzerine yaşlı adam için oturduğu mahalle ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Polis, jandarma, AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Buldan ve çevre ilçelerde de hız kesmeden sürüyor. - DENİZLİ