Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, epilepsi hastası Muhammet Külter'in çağrısına cevap vererek otomatik hasta yatağını teslim etti.

Epilepsi hastası minik Muhammet'in yardım çağrısı karşılıksız kalmadı

VAN - Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan epilepsi hastası Muhammet Külter'e otomatik hasta yatağını teslim etti.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki epilepsi hastası Muhammet Külter'in çağrısı karşılıksız kalmadı. Annesi kanser hastası ve iki kardeşi de engelli olan minik Muhammet'in isteğini yerine getiren dernek yetkilileri, aldıkları otomatik hasta yatağını kendisine teslim etti. Aile, yardım çığlığına duyarsız kalmayan dernek yetkililerine çok teşekkür ettiler.