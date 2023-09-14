- Enkazlardan çıkarılan 'siyah beyaz' fotoğraflar sahiplerini bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler sonrası enkaz altında kalan siyah beyaz fotoğraflar sahiplerini ve yakınlarını bekliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonucu 40 binden fazla bina yıkılmış, 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremin simgelerinden birisi haline gelen Ebrar Sitesi yakınında oluşturulan Enkaz Kafe, depremde hatıraların biriktirildiği adres oldu. Deprem sonrası enkazlardan çıkarılan fotoğraf albümleri, enkaz kafeyi oluşturan Mehmet Yalçın'a teslim ediliyor.

Kendisine gelen fotoğrafları enkazlardan sağ olarak kurtulanlar varsa onlara yoksa da hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim etmek istediğini söyleyen Yalçın, "Şu an siyah beyaz fotoğraflarımız var biz kendi evimizde fotoğraflarımızdan bir parça dahi kaybolmaması için özen gösteriyorsak, buradaki eşyaları da o şekilde saklıyoruz. Fotoğrafları gelip alabilir. Sizin vesilesiyle ailelere ulaşabiliriz. O yüzden fotoğrafları biz saklıyoruz. Kahramanmaraş halkımızın gelip burayı görmelerini istiyorum. Ben de Kahramanmaraş'a bir katkıda bulunmak için kendi çabamla imkanlarımla en azından deprem sonrasında fotoğraflarını toplayıp acılarına unuttukları bir gün hatıralarını tekrardan vermek için öyle bir düşünceyle bu işe kalkıştım. Hepsi yıkılan enkazlardan alındı bu fotoğrafların. Ailelerin eşyalarının hiçbirini çöp olarak görmedik. Hepsinin manevi değeri çok yüksek" ifadelerini kullandı.