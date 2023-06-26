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Enkazlarda yeşeren bitkiler umuda büyüyor

Yaşam Haberleri

6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Adıyaman'da enkazlarda kabaktan ayçiçeğine, gülden incire kadar bitkiler yetişti. Enkazlarda birbirinden farklı bitkiler boy göstermeye başladı. Vatandaşlar, depremde Adıyaman'ın büyük kayıplar yaşadığını ancak bu enkazlarda çıkan bitkilerin insanlara umudu gösterdiğini ifade etti.

Enkazlarda yeşeren bitkiler umuda büyüyor

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Adıyaman'da enkazlarda kabaktan ayçiçeğine, gülden incire kadar bitkiler yetişti.

Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye çalışılıyor. Enkazlar bir taraftan temizlenirken, diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Yıkılan ve enkazı temizlenen binaların yerlerinde şimdi bitkiler yetişiyor. Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde bulunan enkazda filizlenen kabak ürün verirken, Gölbaşı Caddesi üzerindeki enkazda ise onlarca ayçiçeği açtı.

Enkazlarda mısırdan güle, incir fidanından üzüm fidanına kadar bir çok ürün yetişti. Enkazlarda birbirinden farklı bitkiler boy göstermeye başladı.

Vatandaşlar, depremde Adıyaman'ın büyük kayıplar yaşadığını ancak bu enkazlarda çıkan bitkilerin insanlara umudu gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Yaşam

Adıyaman Yaşam Haberler

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