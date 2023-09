Enkazın kaldırılmasıyla tanınmaz hale gelen Hatay'da depremzedeler gelecekten ümitli

Taksici Oğuzhan Erol:

"Her girdiğim sokağı bilirken bugün gittiğim sokakları tanıyamaz oldum"

HATAY - Asrın felaketinde binlerce binanın yerle bir olduğu Hatay, depremin 7.ayında enkazın büyük bölümünün kaldırmasıyla birlikte tanınmaz hale geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Depremin 7.ayının geride kalmasıyla enkazın büyük bölümünün kaldırıldığı Antakya'da kent merkezi tanınamaz hale geldi. Vatandaşlar, yıllarca yaşadığı sokakları adeta tanıyamıyor. Kentin eski günlerine dönmesi için konut ve işyeri yapımlarının aralıksız devam ettiği enkaz kentte, vatandaşlar gelecekten ümitli.

"İnşallah devletimiz bizi destekler, Hatay'ımızı geri eski haline getirir"

Antakya ilçesinde taksicilik yapan Oğuzhan Erol, 8 yıldır karış karış gezdiği sokakları tanıyamadığını ifade ederek "Şehir tanınamıyor. Biz taksiciyiz yani 7-8 yıldır ben burada taksi işi yapıyorum, her girdiğim sokağı bilirken bugün gittiğim sokakların çoğunu tanıyamaz oldum. Çoğu sokaklarda da yıkım daha devam ediyor. Artık Hatay'ımızı tanıyamaz olduk. Gelecekten sonuna kadar ümitliyiz. İnşallah devletimiz bizi destekler Hatay'ımızı geri eski haline getirir. Tek umudumuz" dedi.

"Memleketimiz kendine gelecek inanıyoruz, güveniyoruz"

Antakya'nın işlek caddellerinden Kurtuluş Caddesi'nden eser kalmadığını ifade ederek Lütfü Cihangiroğlu, "Burası Antakya Kurtuluş Caddesi. Normalde çok canlı bir yer. Ama şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Her yer bitmiş. Çok kötü bir hal almış. Tabii ki çok üzüldük. Bütün; sevdiklerimiz, kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız herkes buradaydı. Tanınmaz bir halde. Çocukluğumuz burada geçti ama çok kötü yani. Şu an hiçbir yeri tanıyamayız. Bir yandan böyle düzenlenmeye çalışıyor etraf. Yıkımlar devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. İnşallah düzelecek Antakya. Memleketimiz kendine gelecek inanıyoruz, güveniyoruz" dedi.

"Başka memlekette yapamadık, biz de geri buraya yerleştik"

Asrın felaketinin ardından ailesiyle birlikte yerleştikleri İstanbul'dan memleketine döndüklerini ifade eden Ardacan Aygül, "Buradan İstanbul'a taşındık. Artık her şeyin düzelince geri dönmeyi düşünüyorduk ama memleketsizlik kötü bir şey. Başka memlekette yapamadık, biz de geri buraya yerleştik. Gerçekten tanınmaz biz de tanınmaz bir haldeyiz" şeklinde konuştu.