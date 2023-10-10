Enkaz Yığınına Dönen Mahallede Temizlik Görevlisi Mücadelesini Sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta bir temizlik görevlisi enkaz yığınına dönen mahallede çalışmasını sürdürürken enkaz yığınları arasında kirlenen yolları süpürgesi ile temizliyor. Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Yeşilce, çocukluğunun geçtiği mahallenin dört bir yanı enkaz yığınlarıyla dolu olmasına rağmen mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta bir temizlik görevlisi enkaz yığınına dönen mahallede çalışmasını sürdürürken enkaz yığınları arasında kirlenen yolları süpürgesi ile temizliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası binlerce bina yıkılmış, 10 binlerce bina ise hasar almıştı. Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Yeşilce, sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisini depremden sonraki süreçte hiç bırakmadı. Çocukluğunun geçtiği mahallenin dört bir yanı enkaz yığınlarıyla dolu olmasına rağmen mücadelesini sürdürüyor. Tozların arasında mücadelesini sürdüren Yenice'nin vatandaşlardan tek isteği ise çöpleri yerlere değil çöp konteynerlerine atmaları.

Enkaz yığınları arasında kirlenen yollarını temizlediğini dile getiren Yeşilce, "Çocukluğum bu mahallede geçti. Mesaimiz sabahın erken saatlerinde 6.30 gibi başlıyor, akşam 16.00'da tamamlıyoruz. Mahalle sakinlerimiz güzel yüzlü. Bir nevi tozdan topraktan zorlanıyoruz ama mecbur çalışmak zorundayız. Devletimize ellerimizle katkı vermemiz lazım. Bu şekilde burayı bırakmamamız lazım. Temizlik imandan gelir her zaman için. İnsanlarımız çöpleri çöpe atarsa çok memnun olurum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ