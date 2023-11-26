Enkaz kentteki yıkım, 6 farklı ülkeden gelen 36 genci derinden etkiledi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'a bir proje kapsamında gelen 6 farklı ülkeden 36 genç, enkaz kentteki yıkım ve deprem mezarlığındaki acı tablo karşısında derinden etkilendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmiş ve şehir adeta yerle bir olmuştu. Enkaz kent olarak isimlendirilen Antakya, dünyanın bir çok noktasından insanların dikkatini çekmişti. Dünya'nın farklı ülkelerinden insanlar, asrın felaketinin oluşturduğu yıkımı yerinde görmek için gelmeye devam ediyor. Avrupa Entegrasyon Derneği'nin hayata geçirdiği bir proje kapsamında Hatay'a gelen Türkiye, Litvanya, Polonya, Almanya, İspanya ve Çekya'dan 36 genç enkaz kent Antakya'yı gezdi. Yıkımı yerinde gören ve Narlıca Mahallesi'ndeki deprem mezarlığını ziyaret eden grup, acı tablo karşısında derinden etkilendi.

"Yıkımı gözlerimizle görmek çok farklı bir etki oluşturdu"

Yıkımı yerinde görmenin kendilerini derinden etkilediğini belirten Alman Antonia, "Fotoğraflarda gördüğümüzde üzülüyorduk ama buraya gelince yıkımı gözlerimizle görmek çok farklı bir etki oluşturdu. Ülkeme döndükten sonra Hatay'ın hala zor durumda olduğunu ve gerçekten hala yardımlarımıza ihtiyaç duyduklarını anlatacağım" dedi.

"Depremden öncede geldiğimden şuan ki haliyle baya farklı"

Depremden önce Hatay'a geldiğini ve önceki halinden çok farklı bir şehirle karşılaştığını dile getiren Litvanyalı Tomas, "Deprem sonrası Hatay'a ikinci gelişimiz. Depremden öncede geldiğimden şuan ki haliyle baya farklı. Caddelerdeki, popülasyondaki değişimi gözlemleme fırsatı edindim. Gördüklerim gerçekten üzücü. Umarım kısa zamanda iyileşme gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Entegrasyon Derneği Başkanı Uğur Keskin; Avrupa Birliği projesi kapsamında 6 farklı ülkeden 36 gencin Hatay'a geldiğini belirterek "Burada bir Avrupa Birliği projesini hayata geçirmek için Hatay'a geldik. Bu proje kapsamında da bir günümüzü Antakya'ya ayırarak buradaki yıkımın hem etkisini göstermek hem de buradaki kamptaki çocuklar ve gençlerle bir araya gelip onlarla beraber zaman geçirmek için buradayız. 6 farklı ülkeden, 36 kişiyiz. Türkiye, Litvanya, Polonya, Almanya, İspanya ve Çekya'dan arkadaşlarımız şuan burada" dedi.

"Amacımız buradaki yıkımı gösterip buraya daha çok dikkat çekebilmek"

Farklı ülkeden ziyaretçilerin Hatay'a gelmesinin bölgenin unutulmaması adına önemli olduğuna dikkat çeken Keskin, "Şöyle söyleyebilirim, ben normalde İstanbul'da yaşıyorum ama İskenderunluyum ve deprem zamanında da buradaydım, ailemle beraberdim. Ondan dolayı yıkımı direkt yerinde yaşadım. Daha öncesinde Haziran ayında da buraya başka yabancı arkadaşlarımıza geldik. Oradaki ziyaretten sonra onlarla konuştuğumuz zaman ve şu anki arkadaşlarımızın yüzlerindeki o acıyı görebiliyorum. Bunları görmek, insanlarla konuşmak onları çok daha fazla etkiliyor. Ama bir yandan da tam olarak da bunun için buradayız. Amacımız buradaki yıkımı gösterip buraya daha çok dikkat çekebilmek, insanların daha çok yardımı buraya sağlayabilmesi ve burayı unutmaması bizim için önemli" şeklinde konuştu.