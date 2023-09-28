Enkaz altından kurtardığı çocuğun ailesi hediye etti... Deprem fıstıkları Nevşehir'de yetişiyor

NEVŞEHİR - 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrasında gönüllü olarak gittiği Osmaniye'de bir ailenin hediye ettiği yer fıstıklarını Nevşehir'de toprakla buluşturan Ekrem Yılmaz, yüksek rekolte elde etti.

Gölcük'te bir otomotiv firmasında çalışan Nevşehirli Ekrem Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gönüllü olarak Osmaniye'deki çalışmalara katıldı. Burada enkaz altından bir çocuğu sağ olarak çıkaran Yılmaz'a, çocuğun ailesi çiğ yer fıstığı hediye etti. Çalışmaların ardından memleketine dönen Yılmaz, fıstıkları toprakla buluşturdu. Fıstıklar yeşermeye başlarken, deneme amacıyla dikim yapan Yılmaz'da aldığı verimden memnun kaldı. Deneme amacıyla ektiği fıstıklardan yüksek verim aldığını söyleyen Yılmaz, bölgede fıstık ekiminin artırılması için çalışma yapacağını söyleyerek, "Gölcük'te bulunan bir otomotiv firmasında çalışıyorum. Yaşanan asrın felaketi sonrasında gönüllü olarak arama kurtarma ekipleri ile birlikte deprem bölgesine gittim. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Son olarak gittiğim Osmaniye'de bir ailenin çocuğunu enkazdan sağ çıkarttık. Enkazdan çocuklarının sağ kurtulduğunu gören aile teşekkür amacıyla bana ve kurtarma ekiplerine çiğ yer fıstığı hediye etti. Bende bu yer fıstıklarını Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde bulunan 1 dönümlük tarlama deneme amacı ile ektim. Şu an verim çok güzel" ifadelerini kullandı.

Hasadın ardından tohumları köylülere dağıtacağını dile getiren Yılmaz, "Bölgemizde alışagelmiş ürünlerin dışına çıkarak, Osmaniye'den getirmiş olduğum yer fıstığı tohumlarını 1 dönümlük alana diktim. Ürünümüzün rekoltesi çok güzel. Kasım ayında yapacağımız hasat sonrası alacağımız ürünün tohumlarını tekrar köylümüze dağıtarak bu ürün gamını bütün bölgeye yaymaya çalışacağım. Nevşehir fıstığı olarak yolumuza devam etmek istiyorum. Bu örnek bir ürün. Bölgemizde yetişen patates, ay çekirdeği, üzüm gibi ürünlere alternatif bir ürün. Bu ürünlerin yanında yer fıstığı neden olmasın. Nevşehir bölgesinde kumlu bölge çok fazla. Bu ürün de suyu tutan bir ürün. Fıstıkla birlikte ektiğimiz ay çekirdekleri de bundan faydalanıyor. Su tutulumu olduğu için sulamaya gerek olmuyor ve bizim için de bir alternatif ve avantaj oluyor" şeklinde konuştu.