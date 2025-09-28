Haberler

Engelsiz Yaşam Merkezi Bireyleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaşarak Alışveriş Yaptı

Engelsiz Yaşam Merkezi Bireyleri İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaşarak Alışveriş Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nden hizmet alan engelliler, ailelerine yardım etmek amacıyla pazar alışverişi yaptı ve sosyal destek alan ailelere yiyecek ulaştırdı.

ARDAHAN'da Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nden hizmet alan bireyler, pazardan alışveriş yaparak sosyal destek alan ailelerin evlerine götürdü.

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nden kalan engelliler, kurum yetkilileri eşliğinde semt pazarına giderek alışveriş yaptı. Bir haftalık sebze ve meyveyi satın alan engelliler, araçlarla yola çıktı. Kent merkezinde yaşayan ve sosyal destek alan ailelerin evlerine giden engelliler, poşet dolusu yiyecekleri teslim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya, ziyaret ettikleri ailelere engellileri tanıtarak, "Bizimle kalan misafirlerimiz bu hafta alışveriş yaparak ailelere teslim edelim dediler. Biz de pazarda alışveriş yapıp sizlere getirdik" dedi.

Engellilerden Deniz Gökdemir, pazardan sebze ve meyve alışverişi yapıp, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktan oldukça mutluluk duyduklarını söyledi.

Engellileri topluma kazandırmanın görevleri olduğunu belirten pazar esnafı İhsan Kaya, gereken desteği vereceklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.