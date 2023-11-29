Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi İstanbul'da Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek olan 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Fuar, engelli ve yaşlı bireylerin bağımsız yaşamlarını teşvik etmek ve engelleri azaltmak amacıyla düzenleniyor.

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nin 13'üncüsü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 30 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek zirve, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.

Engelli ve yaşlıların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, Türkiye'de tek, dünyada ise 6'ncı büyük fuar olma özelliği taşıyor.

Engelsiz Yaşam Fuarı'nda engelli ve yaşlı bireylerin bağımsız yaşamlarını teşvik etmek üzere sağlık, rehabilitasyon ve bakım süreçlerini destekleyici araç-gereçlerin yanı sıra; erişilebilir uygulamalar da tanıtılacak.

Engelli ve yaşlılarla aileler ve bakıcılar, üreticiler, sağlayıcılar, STK'ler ve kamu kurumlarını ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya getirecek fuarla engelli ve yaşlılara yönelik güncel teknolojik ürünlerle çözümlerin yanı sıra sunulan hizmetler konusunda farkındalığın artırılması ve iletişim ağlarının geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.