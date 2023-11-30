Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi İstanbul'da Başladı

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023) İstanbul'da başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin açılış töreni, İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023) İstanbul'da başladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin açılış töreni, İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı.

İşitme ve görme engelli öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuduğu açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, burada engelli ve yaşlı vatandaşların bağımsız bir şekilde toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştıracak ürünlerin ve hizmetlerin tanıtılıyor olmasının fuarın önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Madak, 13'üncüsü gerçekleştirilen ve ülkede tek olan fuara her yıl olduğu gibi bu sene de ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hareket kısıtlılığı olan kişilerin hayatlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerinin çağın en önemli öncelikleri arasında olduğunu belirten Madak, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus hızla artmakta. Buna bağlı özel gereksinimli bireylerimizin sayısında da artış gözlenmektedir. Bu da hayata katılımı kolaylaştıracak araç gereçler ve teknolojilere olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Aynı zamanda engellilik ve yaşlılık alanında insan hakları yaklaşımının güçlendiği, evrensel tasarım ilkesinin yaygınlaştığı günümüzde, teknolojideki hızlı gelişim, dönüşümün de etkisiyle destekleyici araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması zaruri hale gelmiştir. Bu tür programlar sayesinde güncel ve erişilebilir ürünler ile uygulamalara şahit oluyor ve onları hep beraber deneyimliyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, fuarın özel bireyler ve onların kıymetli ailelerine ürünlere ilişkin bilgi edinme ve deneyimleme fırsatını sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Engelsiz Yaşam Fuarı, sektörün öncüleri, yenilikçi ürün ve hizmet sunanlar, STK'ler, teknoloji takipçileri, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, yeni iş ortaklıkları kurmak isteyenler için eşsiz bir fırsat ve platform oluşturmaktadır. Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı' hedefiyle özel bireylerimizin kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, toplumun her alanında yer alabilecekleri bir anlayışla çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte özel bireylerimizin bağımsız yaşamlarını kolaylaştıracak destek teknolojilerine ve araç gereçlere erişimlerinin sağlanması konusunda ortak irade gerçekleştirdik."

Darülaceze engelli ve yaşlılara sahip çıkıyor

Darülaceze Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Cebeci, Türkiye'nin son yıllarda engellilere yönelik projeleri ve çalışmalarıyla dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Cebeci, "Avrupa'da engellilere, dezavantajlı insanlara birtakım imkanlar sağlanırken bizim ülkemizde belki de o zamanlar engelli insanlar horlanıyor, hakir görülüyor, itilip kakılıyordu. Ama bugün Avrupa'yla mukayese ettiğimiz zaman Türkiye'nin Avrupa'dan bu konuda fersah fersah ileride olduğunu, sık sık Avrupa'ya gidip bu tip kurumları gezip gören biri olarak bunu ifade ediyorum." dedi.

Medeniyet ve inançlarının bunu gerektirdiğine dikkati çeken Cebeci, Darülaceze'nin 128 yıldır, yaşlılara ve Alzheimer gibi rahatsızlığı olanlara ücretsiz baktığını anlattı. Cebeci, "Bugün de geçmişe oranla çok daha kaliteli ve üst seviyede bu hizmeti Darülaceze veriyor. Sadece Darülaceze mi? Yüzlerce devletin kurumu, geçmişte hor ve hakir görülen o insanları devlet bugün bağrına basıyor." şeklinde konuştu.

Fuar 3 Aralık'a kadar devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde ve The İstanbul Expo-Sedef Grup organizasyonuyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu fuar, 3 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

EYAF EXPO 2023'de katılımcı kamu paydaşları, belediyeler, hastaneler, sağlık turizmi firmaları, ilaç-ecza-medikal üreticileri, rehabilitasyon ve bakım merkezleri ve ilgili özel şirketler engelsiz yaşam için yaptıkları çalışmaları sergiliyor.

Etkinlik kapsamında, engelsiz kariyer günleri, çalıştay, kurultay ve seminerler, engellilerin kullanımı için özel olarak tasarlanmış otomobiller ve renkli aktiviteler yer alıyor.

Toplam 12 bin 500 metrekare alanda, 100'ü yerel yönetim olmak üzere 200 firma ve kurumun katılımıyla düzenlenen EYAF EXPO 2023'ü yaklaşık 20 ülkeden 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaretçiler, ortopedik malzemeleri, iletişim teknolojilerini, hareket ve yürüyüş ekipmanlarını, engelsiz yaşamı konu alan son teknolojik ürünleri ve daha birçok engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek ürün ile hizmetleri yakından inceleme, test etme imkanına ulaşıyor.