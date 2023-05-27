Engelsiz tarım alanında yenidünya hasadı gerçekleştirildi

Tarsus Belediyesince şelale mevkinde oluşturulan engelsiz tarım alanında, Tarımsal Hizmet Müdürlüğü tarafından yetiştirilen yenidünya meyvelerinin hasadı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın sosyal sorumluluk projelerinden biri olan engelsiz tarım alanı, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Şelale mevkinde bulunan engelsiz tarım alanında Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 10 dekarlık alandaki ağaçlarda yetiştirilen yenidünya meyvelerini verdi. Tarsus Belediyesi ziraat mühendislerince yetiştirilen ve kontrolleri sağlanan 'yenidünya' adıyla bilinen Malta eriği hasadı, Tarsus Engelliler Platformuna bağlı Tarsus Görme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi ve Talesemi Derneğine bağlı engelli üyelerce hasat edildi. Üyeler, sararan meyveleri tek tek toplarken, ağaçlardan 2 ton meyve elde edildi. Toplanan ürünler vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, "Platformumuza bağlı dernek ve dernek üyelerimizce bugün yenidünya hasadı gerçekleştirdik. Bizlere bu fırsatı sağlayan Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ederiz. Engelsiz tarım faaliyetleri güzel bir proje" dedi.

Engelli Platformu üyesi Şerife Türker ise Başkan Bozdoğan'a teşekkür ederek, "Engelsiz tarım alanında yenidünya hasadı ile başladık. Bu meyvenin yöremizde 3 ismi var. Muşmula, yenidünya ve Malta eriği. Çok ciddi bir C vitamini deposuna sahip. Bu bölgede bu meyve müthiş bir şekilde oluyor. Bizler burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Tarsus Belediyesinin yerli ve ata tohum projesi çerçevesinde ekimi bakımı ve hasadı yapılan patlıcan, domates, karpuz, fasulye ve birçok ürün var. Bugün de yenidünya hasadı gerçekleştirdik" diye konuştu. - MERSİN