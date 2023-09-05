Engelsiz Hobi Kursu Öğrencileri Piknikte Eğlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri, yaz aylarının vazgeçilmezi piknikte buluştu. Müzik eşliğinde şarkılar söyleyen ve dans eden öğrenciler, aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirdi. Programın ilerleyen saatlerinde doğanın güzelliğinin keyfini süren öğrenciler, hatıralarına bir yenisini daha ekledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri, piknik etkinliğinde gönüllerince eğlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri yaz aylarının vazgeçilmezi piknikte buluştu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen programda engelsiz yürekler, aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirdi. Engelsiz yürekler Sapanca'da düzenlenen piknik programında müzik eşliğinde şarkılar söyleyip danslar etti. Aileler çocuklarının sevinçlerine ortak olurken, zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı. Programın ilerleyen saatlerinde serbest zaman etkinliğiyle gölün kıyısında doğanın eşsiz güzelliğinin keyfini süren öğrenciler, hatıralarına bir yenisini daha ekledi. - SAKARYA