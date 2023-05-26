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Engelsiz Hobi Kurslarından Geri Dönüşüm Sanatı

Engelsiz Hobi Kurslarından Geri Dönüşüm Sanatı

Yaşam Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) engelsiz hobi kursu öğrencileri atık malzemeleri geri dönüştürerek sanat eseri üretiyor. El emeği eserler görenler tarafından büyük beğeni topluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) engelsiz hobi kursu öğrencileri atık malzemeleri geri dönüştürerek sanat eseri üretiyor. El emeği eserler görenler tarafından büyük beğeni topluyor.

SGM faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Kurslarındaki öğrenciler, evde ve çevrelerinde kullanılmayan atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp sanat eseri elde etti. Sapanca SGM öğrencileri, atıkları geri dönüşüme kazandırıyor. Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte seramik sanatı ile geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri gazete, yumurta kartonları, taş tozu, talaş ve gibi malzemelerle oluşturdukları hamurlarla dekoratif ürünler yapıyor.

Geri dönüşüm ağırlıklı olarak çalıştıklarını ifade eden eğitimciler, bu çalışmalarla birlikte bir yandan geri dönüşümün önemine dikkat çektiklerini, diğer yandan da öğrencilerin sosyalleşmesi, topluma kazandırılması ve öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirttiler. Ahşap boyama dersleri ile seramik derslerine öğrencilerin hayal dünyasının eklendiğinde ortaya eşsiz sanat eserlerinin çıktığını söyleyen öğrenciler ise eserlerinden gelir ede ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Yaşam Haberler

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