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Engellilere özel piknik düzenlendi

Yaşam Haberleri

Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından özel bireylere piknik düzenlendi. Bozüyük Türbin Mesire alanında düzenlenen pikniğe Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli de katıldı. Piknik sonrası özel bireyler ve aileleri ile birebir görüşülerek sohbet edildi.

Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından özel bireylere piknik düzenlendi.

Bozüyük Türbin Mesire alanında düzenlenen pikniğe Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından katılım sağlandı. Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanlığına Nursel Topal, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelinin piknik sonrası özel bireyler ve aileleri ile birebir görüşülerek sohbet etme imkanı ve sorunlarını dinleme imkanı bulduğu söyledi.

Özel bireyler ve aileleri açık havada müzik eşliğinde güzel vakit geçirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Bilecik Bozüyük Yaşam Haberler

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