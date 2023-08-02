Engellilere özel piknik düzenlendi

Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından özel bireylere piknik düzenlendi. Bozüyük Türbin Mesire alanında düzenlenen pikniğe Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli de katıldı. Piknik sonrası özel bireyler ve aileleri ile birebir görüşülerek sohbet edildi.