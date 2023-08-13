Engelli Yazar Hikmet Ekiz, 'Hayata Umutla Sarılış' Kitabıyla Engellilere Umut Veriyor

Kayseri'de yaşayan 28 yaşındaki engelli Hikmez Ekiz, yazdığı 'Hayata Umutla Sarılış' kitabı ile hayata tutunurken, engelli bireylere de umut oldu. Ekiz, "Ben engelli bireyleri mücadele etmeye çağırıyorum" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan ve doğuştan serebral palsi hastalığı bulunan Hikmet Ekiz, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları çektiği 2 kısa filmle anlattı. Bununla yetinmeyen Ekiz, hayali olan 'Hayata Umutla Sarılış' kitabını yazdı. Kitapta engelli bireylerin yaşadığı zorlukları kaleme alan Ekiz, azmettikten sonra engelli bireylerin başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Dilenmenin ya da insanlardan hazırca bir şey istemenin en kolay şey olduğunu dile getiren Ekiz, engelli vatandaşları mücadele etmeye çağırmak için böyle bir eser yazdığını söyledi. Ekiz, "Hayata Umutla Sarılış' kitabımı yazmış bulunmaktayım. Aynı zamanda 'Engel Değilsen, Engelli Değilim' ve ' Hala Umut Varken' adından 2 tane kısa film çektim. En son da 'Hayata Umutla Sarılış' adlı eserimi yazmaya karar verdim. Kitaba başlama sebebim, engelli kardeşlerimizin ve diğer insanların hayata pozitif bakabilmeleri ve sabır edersek hayatta her şeyi başarabileceğimizi göstermekti. Dilenmek en kolay şeydir. Ben onları mücadele etmeye çağırıyorum. Ortaya bir eser koyarsak, azim edersek, gerçekten başarıyoruz. Dilenmek ve insanlardan hazırca bir şey istemek, en kolay şeydir. İnsanlara yük olmaktan başka bir şey getirmiyor. Ancak böyle hiçbir şey başaramasak bile insanlara karşı azimli ve başarılı olduğumuzu gösterirsek, insanlar bunu görerek zaten hem yardımcı olacaklardır hem de kendimiz başarılı olduğumuzu bu şekilde göreceğiz" diye konuştu.

Kitabı okuyan kişinin okuduğu zaman hayata daha umutla bakmayı, mücadele etmeyi ve hiçbir zaman pes etmemesi gerektiğini öğreneceğini ifade eden Ekiz, "Kitabımın içeriği, gerek aile içerisinde gerekse sosyal çevrede engelli kardeşlerimizin maruz kaldığı yanlış davranışlar ve aynı zamanda bu davranışlar karşısında biz haksızlığa maruz kalsak dahi kendi içerimizde yaşama sevincimizin olması. Ayrıca biz kendimize inandıktan sonra başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını göstermek. Kitabı okuyan kişi okuduğu zaman hayata daha umutla bakmayı, mücadele etmeyi ve hiçbir zaman pes etmemesi gerektiğini öğrenecek. Ben aynı zamanda üniversite mezunuyum. İkinci üniversitemi okuyorum. Sağlık Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Aynı zamanda Halkla İlişkiler son sınıf öğrencisiyim. Ben buradan devlet büyüklerimize iş konusunda hayatıma dokunmalarını, yardımcı olmalarını rica ediyorum. Buna da inanıyorum. Kendi ekonomik özgürlüğümü kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ