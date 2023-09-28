BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 44 yaşındaki engelli vatandaş sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Engelli maaşıyla geçinen Atalay Koşkoş, "Aldığım maaş da zaten yetmiyor bana. Param olursa kahveden çay içiyorum, simit alıyorum başka bir şey yok. Yoksa da ne yapayım aç yatıyorum öyle. Çay da pahalandı simitte pahalandı ben nasıl besleneceğim böyle? Ne yapayım param olmazsa da aç yatıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde engelli maaşı ile geçinen Atalay Koşkoş, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu için evine gidemeyen Koşkoş, parklarda yaşıyor.

"ALDIĞIM MAAŞ YETMİYOR"

Atalay Koşkoş şunları söyledi:

"Ben 900 TL maaş alıyorum. Engelliyim eşim beni mahkemeye verdi boşanmak için. Eve gidemiyorum, banyo yapamıyorum. Ben böyle aç mı kalacağım, susuz mu kalacağım? Hiç bana sahip çıkmıyorlar. Parkta yatıyorum iş olursa işe gidiyorum. Çağıran olursa odun yarıyorum. Aldığım maaş da zaten yetmiyor bana. Param olursa kahveden çay içiyorum simit alıyorum başka bir şey yok. Yoksa da ne yapayım aç yatıyorum öyle. Çay da pahalandı simitte pahalandı ben nasıl besleneceğim böyle? Ne yapayım param olmazsa da aç yatıyorum. Evim de yok ne yapacağım? Yağmurda kışın nerede kalacağım? Şimdi yaz... Yağmur yağdığında nerede uyuyacağım?"