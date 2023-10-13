Engelli Vatandaş Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yaşayan engelli vatandaş Murat Akyol, "Lütfen bana sahip çıksınlar. Ben olduğu zaman nakliyat işi yapıyorum. O işten gelen parayı da kirama veriyorum zaten. Engelli maaşım yetmediği için üstüne koyup kiramı veriyorum. Geçimim zor, destek istiyorum" dedi.

Sinop'ta yaşayan 44 yaşındaki Murat Akyol, geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"LÜTFEN BANA SAHİP ÇIKSINLAR"

Murat Akyol, şöyle konuştu:

"Ben daha önce Sosyal hizmetlerin yetiştirme yurtlarında kaldım. Kendi imkanlarımla tedavim için 3 ayda bir Elazığ ve Samsun'a gidiyorum. Kamyonlara binip gidiyorum. Dün vali beye çıktım. Bana Denizli'ye gitmemi söyledi. Sinop'ta yaşayan Niğdeli ve Kayserili vatandaşlar da var. Onlar gitsin ben de gideyim. Denizli'ye gitmek kolay ama orada ne yapacaksın? Buradan sayın Cumhurbaşkanım ve Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum. Cumhurbaşkanımız yaklaşık 2 ay önce valilerle bir toplantı yaptı; 'sokakta bir tane kedi görmeyeceğim' dedi. Ben özellikle sayın Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum. Lütfen bana sahip çıksınlar. Ben olduğu zaman nakliyat işi yapıyorum. O işten gelen parayı da kirama veriyorum zaten. Engelli maaşım yetmediği için üstüne koyup kiramı veriyorum. Geçimim zor, destek istiyorum."