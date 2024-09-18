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Engelli Umut'un İtfaiyeci Olma Hayali Gerçekleşti

Engelli Umut'un İtfaiyeci Olma Hayali Gerçekleşti
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Kayseri'de itfaiyeci olmak isteyen 12 yaşındaki engelli Umut Aytekin'in hayali bir günlüğüne gerçek oldu. İtfaiye kıyafeti giydirilen Umut'a ve arkadaşlarına sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

KAYSERİ'de itfaiyeci olmak isteyen bedensel ve zihinsel engelli Umut Aytekin'in (12) hayali bir günlüğüne gerçek oldu. İtfaiye kıyafeti giydirilerek engelli 20 arkadaşı ile İtfaiye Daire Başkanlığı'na götürülen Umut'a, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri, itfaiyeci olma hayali bulunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin için doğum günü sürprizinde bulundu. Aytekin ve engelli 20 arkadaşını İtfaiye Daire Başkanlığı'na davet eden ekipler, Umut'un doğum gününü kutladı. İtfaiye kıyafetleri giydirilen ve arkadaşları ile birlikte itfaiye aracına binen Umut'a, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Kurum Müdürü Müslüm Yardımcı eşlik etti. Sürpriz doğum günü pastası kesilen Umut, itfaiye erleri ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. İtfaiye Daire Başkanı Afet Koordinasyon ve Planlama Amiri Orhan Canpolat, "Umut'a güzel bir doğum günü sürprizi yaptık, inşallah güzel bir gün geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Umut'un annesi Tevhide Aytekin ise "İtfaiyede doğum günü kutlamak oğlumun büyük hayaliydi. Memduh başkanıma, itfaiyeye, emekleri geçen tüm arkadaşlarımıza, okul müdürü, öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bu mutlu anı yaşattıkları için çok mutluyuz, memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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