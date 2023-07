Engelli Turist ve Eşi Rüzgarla Sürüklendi, Balıkçı Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nden Stand Up Paddle (SUP) ile denize açılan ve rüzgar nedeniyle sürüklenen engelli turist ve eşi, balıkçı tarafından kurtarıldı. Konyaaltı Sahili'nin açıklarında, 'Balık Firarda' adlı teknesiyle avlanan Atilla Mert, SUP'ta bulunan 2 turistin yardım istediğini fark etti. Rüzgar nedeniyle bedensel engelli turist ile eşini teknesine almakta zorlanan Mert, çifti, Konyaaltı Sahili'nden kıyıya çıkardı. Mert, AA muhabirine, çifti kıyıdan yaklaşık 5 kilometre açıkta gördüğünü söyledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çiftin sürekli açığa sürüklendiğini anlatan Mert, 'Engelli turisti tekneme almak zor oldu. Onları güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdığım için mutluyum. Denizde her türlü aktivite öncesinde güvenlik önlemi alınması gerekiyor. Denizde yardımlaşma çok önemlidir. Ben ve benim gibi balıkçılar, denizde zor durumda olan herkese elinden geldiği kadar yardım eder.' diye konuştu.