Engelli Sporcuların Aşkı: Aydın ve Meltem Demir'in Hikayesi

BATMAN'da doğuştan bedensel engelli Aydın Demir (34) ile çocukken geçirdiği hastalık nedeniyle engelli kalan Meltem Demir'in (28) yolu, Batman Engelliler Spor Kulübü'nde kesişti. Takımda başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, 2019'da evlendi, 2 yıl sonra da 'Umut' adını verdikleri çocuklarını kucaklarına aldı.

Batman'da doğuştan bedensel engelli olan Aydın Demir, 2008 yılında yolda karşılaştığı ve sohbet ettiği Batman Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya'nın tavsiyesiyle basketbola başladı. Demir, daha sonra kulübün Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi B grubunda mücadele eden takımına dahil oldu. Çocukken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli kalan Meltem Demir (28) ise 2018'de bir kulüp yöneticisinin davetiyle takıma katıldı ve takımın tek kadın oyuncusu oldu. Aydın ve Meltem Demir'in takımda başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Çift, 1 yıl süren nişanlılığın ardından 2019'da evlendi. Çiftin 2021 yılında da 'Umut' ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi.

'SPORLA HAYATA TUTUNDUK'

Tüm engellileri spora davet ettiklerini söyleyen Aydın Demir, "2008 yılında bu takıma katıldım. Kulüp başkanı Nasrettin Kaya beni dışarıda gördü ve bana teklif yaptı. Bizim takımda oyna evde kalacağına gel bizimle oyna dedi. Ben de bu vesileyle başkanın teklifini kabul ettim ve o günden beri oynuyorum. 2018 yılında Meltem'de takımımıza dahil oldu. Onunla arkadaşlığımız çok güzel bir şekilde ilerledi. Bir süre sonra aşka dönüştü. Ben de kendisine evlenme teklifi ettim ve o da kabul edince evlendik. 1 yıl nişanlı kaldık. 6 yıldır da evliyiz. Gayet mutlu ve huzurluyuz. Bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum. Sizi de spor yapmaya davet ediyorum. Ben ve eşim sporla hayata tutunduk. Eşimle beraber oynamak çok güzel bir duygu. Eşimi ve çocuğumu çok seviyorum" dedi.

'BEN ENGELİMİ SPORLA AŞTIM'

Çok mutlu bir evlilikleri olduğunu söyleyen bedensel engelli Meltem Demir, "7 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu takımın tek kadın oyuncusuyum. Arkadaşlarımla ve hocalarımla ilişkilerim çok iyi. Sağ olsunlar bana çok yardımcı da oluyorlar. Ben bu takıma geldikten sonra Aydın'la tanıştım. Arkadaşlığımız aşka dönüştü. Şu anda çok mutlu bir evliliğimiz var. Engelli kadınlarımızı spora davet ediyorum. Kendilerini eve hapsetmelerini istemiyorum. Ben engelimi sporla aştım. Spor benim için değerli bir şey. İyi ki de bu sporu yapıyorum" diye konuştu.

