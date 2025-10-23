Haberler

Engelli Simitçi Murat Altunoğlu'ndan İyilik Projesi: Askıda Simit

Güncelleme:
Ordu'da simitçilik yapan ve trafik kazası sonrası %85 engelli kalan Murat Altunoğlu, 'askıda simit' uygulamasıyla parası olmayanlara simit veriyor. Altunoğlu, iyilik yapma amacını ve yaşadığı zorlukları paylaştı.

ORDU'da simitçilik yapan Murat Altunoğlu (59), 2018'de geçirdiği trafik kazasından sonra bacak ve kalçasından yüzde 85 engelli kaldığını ama çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Allah, bana ikinci bir şans verdiği için hayır yapmaya başladım. Bu nedenle askıda simit uygulaması başlattım. Parası olana da olmayana da simit veriyorum" dedi.

Altınordu ilçesinde yaşayan ve seyyar tezgahında simit satarak geçimini sağlayan engelli simitçi Murat Altunoğlu, başlattığı askıda simit uygulaması ile parası olmayanlara her gün ücretsiz simit veriyor. Seyyar simit tezgahının üzerine 'Askıda simit, bu tezgah hayır tezgahı, garip engelli' yazılı kağıtlar yapıştıran Murat Altunoğlu, 2018'de geçirdiği trafik kazasından sonra kendini iyilik yapmaya adadığını belirterek, "Kazada vücudumun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu ve yüzde 85 engelli raporu aldım. Allah, bana ikinci bir şans verdiği için hayır yapmaya başladım. Bu nedenle askıda simit uygulaması başlattım. Parası olana da olmayana da simit veriyorum. Buraya parası olan da olmayan da geliyor. 70 gün yoğun bakımda kaldım. Yaklaşık 4 yıl da yatağa bağımlı olarak yaşadım. Beni öbür taraftan garibanların duası çekip kurtardı. Bu sebeple kendimi hayra adadım. Kimsenin haram parasını yemem. Benim elimden bu geliyor, bunu yapıyorum. Başka gücüm yok. Keşke durumum daha iyi olsa da daha büyük iyilikler yapabilsem. Yoksulluğu iyi biliyorum. İçimden geldiği için böyle yapıyorum. Bu uygulamayı gücümün yettiği kadar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

'HERKESİN ELİNDEN GELDİĞİNCE BÖYLE İYİLİKLER YAPMASI GEREKİYOR'

Ekonomik durumu kötü olanlara ücretsiz simit verildiği için memnun olduğunu belirten Abdullah Katrancı (75) ise "Herkesin elinden geldiğince böyle iyilikler yapması gerekiyor. İyilik yapmak güzel bir şey. Bu simitçi hem kendini geçindirmeye çalışıyor hem de parası olmayanlara bedava simit veriyor. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
