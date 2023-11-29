Engelli Kebap Ustası Kendi Tasarımıyla Hayata Tutunuyor

İzmir'de elini kıyma makinesine kaptırdığı için engelli olarak yaşamını sürdüren Fesih Gündem, kendi geliştirdiği krom malzemeden yapılan aparat sayesinde hayata tutunuyor. Aparatıyla kebap ustalığına devam eden Gündem, diğer engellilere umut oluyor.

İZMİR'de elini kıyma makinesine kaptırdığı için engelli olarak yaşamını sürdüren Fesih Gündem (45), kendi geliştirdiği krom malzemeden yapılan aparat sayesinde hayata tutundu. Aparat nedeniyle 'demir elli adam' olarak anılan ve bir restoranda kebap ustası olan Gündem, aparata bıçakları takıp çıkararak; elini döner kesme, et açma, salata doğrama amaçlı kullanabiliyor. Kendi tasarımıyla hem mesleğine devam edebildiğini hem de hayatını kolaylaştırdığını anlatan Gündem, diğer engellilere umut oluyor.

İzmir'de yaşayan ve 2015 yılında çalıştığı lokantada elini kıyma makinesine kaptıran iki çocuk babası Fesih Gündem, hayatına sağ eli olmadan devam ediyor. Bir restoranda kebap ustası olan Gündem, tek eliyle çalışmakta güçlük çektiği için kendine bir aparat tasarladı. Aparatı ilk olarak baca borusundan yapan Gündem, daha sonra krom malzeme kullanarak aparatı geliştirdi. Çevresindekilerin 'demir elli adam' olarak tanıdığı Gündem, şimdi krom aparata bıçakları takıp çıkararak; elini döner kesme, et açma, salata doğrama amaçlı kullanabiliyor. Kendi tasarımıyla hem mesleğine devam edebildiğini hem de hayatını kolaylaştırdığını anlatan Gündem, sosyal medya aracılığıyla diğer engellilere umut oluyor. Yaşadıklarını anlatan Gündem, "Elimi kıyma makinesinde kaptırdıktan sonra çalışamaz hale geldim. Çalıştığım yerlerde de engelli olduğum için düşük ücret verdiler. Benim yetiştirdiğim elemanlar benden daha çok kazanıyordu. Kendime bir aparat geliştirdim. İyi ki de geliştirmişim. Benim hayatımı kolaylaştırdı" dedi.

'APARATA ÇATAL TAKIP YEMEK YİYORUM'

Aparatı pek çok şey için kullandığını anlatan Gündem, "Bu aparat ile et doğruyorum, salata yapıyorum, ucuna çatal takıp yemek yiyorum. Benim gibi eli olmayan biri için muazzam bir şey. İlk önce baca borusunu kullanarak aparat yaptım. Daha sonra paslanmaması için krom malzeme kullandım. İnşallah bütün engellilere umut olurum. Şimdi yemek yiyebileceğim, çorba içebileceğim bir aparat hazırlıyorum. Yakın zamanda onu da bitireceğim. Sosyal medyadan çok güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.