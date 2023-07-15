Engelli Kadın Tahliye Edildi, Sokakta Kaldı

ANTALYA'da kira artışı konusunda ev sahibi H.K. ile anlaşamayan yüzde 66 engelli Havva Bodur (51), tahliye davası devam etmesine rağmen evden çıkarıldı. Eşyaları apartmanın önüne indirilen ve gidecek yeri olmayan Bodur, sokaktaki kanepesinin üzerinde geceyi geçiriyor.

Kepez ilçesinde yalnız yaşayan yüzde 66 engelli Havva Bodur, bir süredir koltuk değneklerinden yardım alarak yürüyebilir hale geldi. Bu nedenle az merdiven çıkmak için 2017 yılında H.K.'ya ait 1'inci kattaki evi kiraladı. Aldığı engelli maaşıyla geçinmeye çalışan Bodur, bu süre boyunca kirasını da elden H.K.'ya ödedi. Geçen sene 750 lira olan kira, 1300 liraya yükseltildi ancak bir süre önce iddiaya göre ev sahibi H.K., Bodur'u arayıp kira artışı istedi. Bu talebe aldığı cevap yeterli gelmeyen H.K. bu kez kızının evlendiğini, bu nedenle Bodur'dan evi boşaltmasını istedi. H.K., ardından tahliye davası açtı, ancak geçen ay görülen dava Aralık ayına ertelendi. Buna rağmen eve gelen bir grup, Bodur evde bulunduğu sırada eşyalarını çıkartarak apartmanın kapısına indirdi. Çilingirin kapının kilidini de değiştirmesiyle sokakta kalan kadını, komşuları evlerine davet etti. Ancak eşyalarını bırakamayan Bodur, geceyi sokaktaki kanepesinin üzerinde geçirdi.

'BÜTÜN EŞYALARIMI AŞAĞI FIRLATTILAR'

Yaşadıkları karşısında ne yapacağını bilmediğini söyleyen Bodur, '5 yıldır aynı yerde oturuyorum. İlk olarak benden kira artışı yapmamı istedi. Kirayı 750 liradan 1300 liraya çıkarttık. Daha sonra beni arayıp 'Evi boşaltmanı istiyorum' dedi. Ben de engelli olduğumu ve şu an çıkamayacağımı söyleyince 'Sen bilirsin, iş kötüye gidecek' dedi. Dün bütün eşyalarımı aşağıya fırlattılar" dedi. Kendisine gösterilen tahliye taahhütnamesine imza atmadığını söyleyen Havva Bodur, 'Bana 'Kızım gelecek o oturacak' dedi. Mahkeme devam ediyor. Aralık'ın 3'ünde davamız var ona rağmen eşyalarımı çıkarttılar. Beni, imzaladığımı söyledikleri kağıdı göstererek evden attılar ama ben böyle bir şey imzalamadım. Akşam komşularım çağırdı ama eşyalarımın başında kalmak için gitmedim. Sokaktaki kanepemin üstünde uyudum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresiz kaldım" diye konuştu. Öte yandan ev sahibi H.K. ise Bodur'un 2 yıldır kira ödemediğini bu nedenle tahliye etmek istediklerini iddia etti. (DHA)