Engelli Kadın, Ev Sahibi Tarafından Tehdit Ediliyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan engelli Hanife Koca, evi yüksek kiraya vermek isteyen ev sahibi tarafından evden çıkması için sürekli tehdide uğradığını iddia etti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 yaşındaki kızıyla beraber yaşayan 50 yaşındaki Hanife Koca, geçirdiği beyin kanamasının ardından felç geçirdi ve sağlığına kavuşmak için yaklaşık 20'ye yakın ameliyat olmak zorunda kaldı. Hastalığı sebebiyle çalışamayan Koca, devlet desteği ve komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Koca'nın kirasını ise bir hayırsever ödüyor. Oturduğu evin kira gününü geciktirmekten ödediğini, buna rağmen ev sahibinin sürekli olarak evden çıkması için kendisini tehdit ettiğini iddia eden Koca, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Geçenlerde oğlu geldi, 'Evi yakarım' diyor"

Ev sahibinin bir yıl boyunca kendisini evden çıkarmak için tehdit ettiğini söyleyen Koca, "Geçenlerde oğlu geldi, 'Evi yakarım' diyor. 'Yak, içinde beni de yak' dedim. Sürekli evden çık diyor. Telefonuma her gün farklı numaralardan çağrılar geliyor. Dün yine ev sahibim aradı, 'Abla evden çık' dedi. Ben de evden çıkamam, mahkemeye ver dedim. 'Beni polislerle uğraştırma' dedi. 'Eşyalarımı evinin bir odasına yığarım' dedi. Onu da yapamazsın dedim. Tehdit ediyor beni. Herhalde zam istiyor. Bu ay 3 bin Türk Lirası verdim. 3 bin lirayı getirdi sehpaya koydu. Kirayı almıyor. 3 gün sonra geldi kirayı istedi, verdim. '6 bin Türk Lirası olarak ver' diyor. Ben de 6 bin lira vermem dedim. 3 bin lirayı aldı götürdü" diye konuştu.

Koca, ev sahibinin iki yıl içerisinde kiraya 4 kez zam yaptığını öne sürerek, "Zam yapıyor, ardından evden çıkmamı söylüyor. Her zaman böyle. Kontratı da imzalamıyor, her zaman elden alıyor. Kendim götüremediğimden komşularımla gönderiyorum. Bazen de kendisi gelip alıyor" diye konuştu.

"13 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu artık"

Geçinebilmek için kendilerine komşularının yardım ettiğini söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"Benim maaşım yok. Devletten aldığım destek var, sağdan soldan gelen yardımlar var. Bir de kızım var, başka bir şeyim yok. Ev sahibim evden çık diye eve kadar geliyor. 13 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu artık. Çocuğu gönderdim. Çocuğum o kadar etkileniyor ki, beni bu halde görüyor ağlıyor. 'Bıktım artık' diyor."

"Korkuyorum"

Ev sahibini şikayet etmek için polisi aramak istediğini anlatan Koca, "Numarayı bilmiyorum. 183'ü mü aradım, kaçı aradım bilmiyorum. Onlar da bir yerlere bağladı. Daha sonra bir kız çıktı, korktum kapattım. Korkuyorum. Az önce kızım aradı. 'Artık korkma yeter' diyor. Haberleri dinliyorum. Ev sahibine 'Git beni polise ver, mahkemeye ver' diyorum. 'Ben ne mahkemeye gideceğim' diye bana bağırıyor" dedi. - ANKARA