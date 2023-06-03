Engelli çocuklarına bakmak için evinin bahçesine sera kuran baba

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mikail Erekli, 2'si yatağa bağlı engelli 4 çocuğuna bakmak ve geçimlerini sağlamak için evinin bahçesine sera kurdu. Domates, salatalık, biber, maydanoz, soğan ve çilek üreterek evinin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Erekli, çocuklarının serada dolaşarak vakit geçirmelerinden ve isdekleri sebzeyi veya meyveyi kopararak yemelerinden mutluluk duyduklarını söyledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde yaşayan Mikail Erekli(55), 2'si yatağa bağlı engelli 4 çocuğuna bakmak ve geçimlerini sağlamak için evinin bahçesine sera kurdu. Domates, salatalık, biber, maydanoz, soğan ve çilek üreterek evinin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Erekli, çocuklarının serada dolaşarak vakit geçirmelerinden ve isdekleri sebzeyi veya meyveyi kopararak yemelerinden mutluluk duyduklarını söyledi. Erekli, "Serayı çocuklarım mutlu olsunlar diye kurdum. Onları çok seviyorum. Ayrıca kurduğumuz serada ürettiklerimizle sebze, meyve ihtiyacımızı karşılıyoruz."dedi.

Yüksekova ilçesinin Kışla Mahallesi'nde yaşayan Naciye-Mikail Erekli çiftinin 4 çocuğu, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Çocuklarından bedensel ve zihinsel engelli olan Fatma(26) ile Feyruz (33) yatağa bağlı halde yaşarken yine zihinsel engelli olan Şiyar(31) ile Hasan (37) ise gezip, dolaşabiliyor. Aile bir taraftan yatağa bağlı olan çocuklarının yürüyebilmeleri için tedavilerini yapmaya çalışırken, bir taraftan da mutlu olabilmeleri için çaba gösteriyor. Bugüne kadar zaman zaman çeşitli işlerde çalışarak ve devletten çocukları için aldığı engelli maaşlarıyla geçimini sağlayan Erekli, bu yıl da evinin bahçesine bir sera kurdu ve burada domates, salatılık, biber, maydanoz, soğan ve çilek üretmeye başladı. Yaklaşık 100 metrekarelik serasında ürettikleriyle evinin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Erekli, hem ailesinin daha iyi şartlarda yaşamalarını başardı, hem de çocuklarının serada dolaşarak vakit geçirmelerini ve mutlu olmalarını sağladı.

Serayı çocukları mutlu olsunlar diye kurduğunu belirten Erekli, "Engelli çocuklarım meyve sebzeyi çok seviyor. Şimdi serada yetişen ürünleri çocuklarıma istedikleri kadar yediriyorum. Onların bu isteklerini yerine getirdiğimiz için eşimle birlikte biz çok mutluyuz. Çocuklarımdan dolayı evden çıkamıyordum ve hayatımızı onlara adadık. Serayı da onlar için kurduk. Meyve ve sebzeleri şimdi çocuklarıma ellerimle yediriyorum. Onları çok seviyorum. "dedi. (DHA)