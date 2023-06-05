Engelli çocuğun tekerlekli sandalyesi çalındı, hayırsever yeni sandalye bıraktı

Nurdağı ilçesinde tekerlekli sandalyesi çalınan doğuştan engelli Merve Hazal Bülbül'e ismi öğrenilemeyen bir hayırsever kaldığı konteynerin önüne tekerlekli sandalye bıraktı. Bülbül ailesi, depremde evleri ağır hasar görünce, annesi ve babası ayrılınca kendileriyle birlikte yaşamaya başlayan, 'Hidrosefali' hastalığı nedeniyle belden aşağısı tutmayan torunları Merve Hazal Bülbül ile birlikte konteyner kente yerleştirildi. Hayırseverin kim olduğu bilinmiyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, tekerlekli sandalyesi çalınan doğuştan engelli Merve Hazal Bülbül'e (5) ismi öğrenilemeyen bir hayırsever kaldığı konteynerin önüne tekerlekli sandalye bıraktı. Sabah dışarı çıktıklarında yeni tekerlekli sandalye görünce şaşıran Merve'nin anneannesi Medine Bülbül, "Bir hayırsever mağduriyetimizin haber yapılmasından sonra duymuş ve kapımızın önüne tekerlekli sandalye bırakıp gitmiş. Hayırseveri tanımıyorum. Görenler genç birisi diyor" dedi.

Mehmet ve Medine Bülbül çifti, depremde evleri ağır hasar görünce, annesi ve babası ayrılınca kendileriyle birlikte yaşamaya başlayan, 'Hidrosefali' hastalığı nedeniyle belden aşağısı tutmayan torunları Merve Hazal Bülbül ile birlikte konteyner kente yerleştirildi. Ekmek fırınında çalışan Mehmet Bülbül, 31 Mayıs akşamı torununun tekerlekli sandalyesini kaldıkları konteynerin önüne bıraktı. Sabah tekerlekli sandalyenin olmadığını fark eden Bülbül, durumu konteyner kent yetkililerine ve polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, Merve'nin tekerlekli sandalyesini bulamayınca dedesi torununun dış dünya ile bağlantısının kesildiğini söyledi.