- Engelli çocuğu için aldığı kuzu bir an olsun peşini bırakmıyor

Sahibi nereye 'Meyrem' oraya

KARABÜK - Karabük'te ev hanımı Hatice Yanar'ın çarşı pazar peşinden ayrılmayan 2 aylık 'Meyrem' isimli kuzusu görenleri şaşırtıyor.

Hatice Yanar isimli kadın, engeli çocuğunun görüp çok istediği bir kuzuyu satın alarak eve getirdi. 'Meyrem' ismini verdiği kuzu, kendisini biberonla besleyen ve özel olarak bakımını yapan Yanar'a alıştı.

Yanar da, bebek gibi baktığı ve ailenin bir ferdi olarak gördüğü kuzuyu her yere beraberinde götürmeye başlarken, sahibinin peşinden ayrılmayan kuzuyu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Engelli çocuğunun isteği üzerine kuzuyu satın aldıklarını belirten Hatice Yanar, "1 hafta boyunca ağladı. Biz de gittik aldık. Alıştı bize, bizden ayrılmıyor. Çarşıya, pazara, markete, bakkala her yere gidiyoruz" dedi.

Vatandaşların kuzuyla birlikte kendisini gördüklerinde güldüklerini ifade eden Yanar, "Gülüyorlar. Gülüyorlar ama ne yapalım hayvan alışmış. Evde bağlıyorum sürekli cama doğru bağırıyor. Durmuyor ki bağladığın yerde" diye konuştu.