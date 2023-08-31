Engelli birey evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde annesiyle yaşayan ve solunum sorunları bulunduğu öğrenilen 28 yaşındaki engelli birey evinin odasında ölü bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde annesiyle yaşayan ve solunum sorunları bulunduğu öğrenilen 28 yaşındaki engelli birey evinin odasında ölü bulundu.

Sakarya Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan 28 yaşındaki engelli birey Ece Nur Tinç, solunum sorunları sebebiyle sürekli hastaneye kaldırılıyordu. Bu çerçevede Tinç'in odasına giren annesi, kızını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Tinç'in cenazesi Sakarya Mahallesi İhsaniye Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Emirdağ mezarlığına defnedildi. - SAKARYA