Engelli Bakım Merkezinde Kötü Muamele Davasında 22 Sanığın 9'u Para Cezası Aldı

Eskişehir'de özel bir engelli bakım merkezinde kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen zihinsel engelli Selim Serdaroğlu'na ilişkin davada 22 sanığın 9'u 'taksirle yaralama' suçundan toplam 38 bin 500 lira para cezası aldı. Diğer 14 sanık ise beraat etti. Ailenin avukatları karara itiraz edeceklerini belirtti.

ESKİŞEHİR'de 8 ay kaldığı özel engelli bakım merkezinde kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen zihinsel engelli Selim Serdaroğlu'na (50) ilişkin davada mahkeme, 22 sanıktan 9'i hakkında 'taksirle yaralama' suçundan toplam 38 bin 500 lira para cezası verdi.

Sakarya'da oturan Ömer Serdaroğlu, rahatsızlıkları dolayısıyla bakımını sürdüremediği yüzde 78 zihinsel engelli oğlu Selim Serdaroğlu'nu, 2017 yılı Ağustos ayında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan özel bir zihinsel engelli bakım merkezine yerleştirdi. Baba Serdaroğlu, yaklaşık 8 ay bakım merkezinde kalan oğlunun yüzde 78 olan engel durumunun yüzde 90'a yükseldiğini, vücudunda morluklar olmasına ve kalça kırığına rağmen hastaneye sevkinin 12 gün sonra yapıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Baba Serdaroğlu, sürekli ziyaret ettikleri oğlunun bakım merkezinde darp edilerek kötü muamele gördüğünü de iddia etti.

Serdaroğlu ailenin avukatları Özge Canko ve Özgecan Sırma, verilen karara karşı itiraz edeceklerini belirterek, "Bir kısım beraat kararı ve düşük hadden olan cezalandırmaların kesin kararda değişeceğine inanıyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.