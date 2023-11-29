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Engelli Baba, Yağmur Çamur Demeden Çocuğunu Okula Götürüyor

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Diyarbakır'da bir baba, engeline rağmen çocuğunu her gün yağmur çamur demeden okula götürüyor. Yürekleri ısıtan görüntü ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da bir baba, engeline rağmen çocuğunu her gün yağmur çamur demeden okula götürüyor. Yürekleri ısıtan görüntü ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir engelli vefakar baba, engeline rağmen çocuğunu akülü sandalyesiyle okula götürdü.

Yürekleri ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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