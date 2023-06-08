Engelli afetzedeler İstanbul'u gezdi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu engelli olanların da aralarında bulunduğu bir grup afetzede, "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu engelli olanların da aralarında bulunduğu bir grup afetzede, "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi.

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan proje kurucusu ve lideri Zeynep Coşkun Koç, depremden sonra afetzedeleri hastanelerde ziyaret ettiklerini belirterek, bazılarıyla çok yakın aile ilişkileri kurmaya başladıklarını söyledi.

Sivil toplum gönüllüleri olarak, depremzedelerin yeniden hayata tutunmaları konusunda sorumluluk almak istediklerini ifade eden Koç, Sağlık, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonunun desteği, UEFA'nın da konuya ilgisi sayesinde bu projeye başladıklarını anlattı.

Zeynep Coşkun Koç, projenin, depremde uzuv kaybı yaşayan afetzedelerin fiziksel ve duygusal rehabilitasyonuna odaklanarak, onların hayata yeniden tutunmalarını sağlamayı hedefleyen bir girişim olduğunu söyledi.

Koç, projenin aynı zamanda afetzedelerin eğitim, spor ve iş imkanlarını artıracak sürdürülebilir ve bütüncül bir desteği 5 yıl boyunca sunmayı hedeflediğini bildirdi.

Dolmabahçe Sarayı ziyareti ve Boğaz turu

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi UEFA'nın davetlisi olarak her iki takımın antrenmanlarını izleyecek olan depremzedeler, kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Program kapsamında birçoğu İstanbul'a ilk kez gelen ampute çocuklar ve aileleri, Dolmabahçe Sarayı ziyaretinin ardından Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile Boğaz turuna katıldı.

Gezi programına çocuklarıyla katılan afetzedelerden Ebru Siner, depremde büyük acılar yaşadıklarını ve kayıplar verdiklerini söyledi.

Siner, "Çocukların ya da büyüklerin psikolojisi hiç fark etmiyor, zaten hepimiz aynı acıyı yaşadık. Deprem bölgesinde ne yaparsak yapalım, çocuklar hala yaşadıklarının etkisinde kalıyorlar. Çocuklar için değişiklik oldu. Böyle etkinlikler hem çocuklara hem de büyüklere iyi geliyor. Biz de psikolojik olarak gerçekten çöküntü içindeydik." ifadelerini kullandı.

Depremzede çocuklar ve aileleri, yarın da İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdikten sonra Manchester City ile Inter takımlarının antrenmanlarını izleyecek.