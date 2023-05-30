Endonezya'daki Çay Tarlalarının Etkileyici Manzarası

Endonezya'nın doğal güzelliklerinin tadını çıkarmak istiyorsanız, insan ve doğanın uyumunun sergilendiği Cianten'in çay tarlaları iyi bir seçim olacaktır. Cianten bölgesinin bazı kısımlarını, Halimun Salak Dağı Milli Parkı'ndaki koruma altındaki ormanlık alan oluşturuyor. Cianten'in eşsiz konumu, sabah sisi de dahil olmak üzere bölgede olağanüstü doğal manzaralar yaratıyor.