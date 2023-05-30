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Endonezya'daki Çay Tarlalarının Etkileyici Manzarası

Endonezya'daki Çay Tarlalarının Etkileyici Manzarası

Yaşam Haberleri

Endonezya'nın doğal güzelliklerinin tadını çıkarmak istiyorsanız, insan ve doğanın uyumunun sergilendiği Cianten'in çay tarlaları iyi bir seçim olacaktır. Cianten bölgesinin bazı kısımlarını, Halimun Salak Dağı Milli Parkı'ndaki koruma altındaki ormanlık alan oluşturuyor. Cianten'in eşsiz konumu, sabah sisi de dahil olmak üzere bölgede olağanüstü doğal manzaralar yaratıyor.

Endonezya'daki Çay Tarlalarının Etkileyici ManzarasıEndonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bogor ilçesinde bulunan Cianten'deki orman ve çay tarlaları manzarası, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

CİANTEN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın doğal güzelliklerinin tadını çıkarmak istiyorsanız, insan ve doğanın uyumunun sergilendiği Cianten'in çay tarlaları iyi bir seçim olacaktır.

Cianten bölgesinin bazı kısımlarını, Halimun Salak Dağı Milli Parkı'ndaki koruma altındaki ormanlık alan oluşturuyor. Cianten'in eşsiz konumu, sabah sisi de dahil olmak üzere bölgede olağanüstü doğal manzaralar yaratıyor.

Endonezya'daki Çay Tarlalarının Etkileyici ManzarasıEndonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bogor ilçesinde bulunan Cianten'deki çay tarlaları manzarası, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'daki Çay Tarlalarının Etkileyici ManzarasıEndonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bogor ilçesinde bulunan Cianten'deki orman ve çay tarlaları manzarası, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'daki Çay Tarlalarının Etkileyici ManzarasıEndonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bogor ilçesinde bulunan Cianten'deki orman ve çay tarlaları manzarası, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'daki Çay Tarlalarının Etkileyici ManzarasıEndonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bogor ilçesinde bulunan Cianten'deki orman ve çay tarlaları manzarası, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'daki Çay Tarlalarının Etkileyici ManzarasıEndonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bogor ilçesinde bulunan Cianten'deki orman ve çay tarlaları manzarası, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Yaşam

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