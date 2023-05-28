En acı cenaze namazı: Anne ve 2 çocuğu yan yana son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13. kattan düşerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında dün meydana gelen olayda, iddiaya göre balkonda düşme tehlikesi geçiren oğlu Hamza'yı kurtarmak isteyen anne Nurgül Dal (29), kucağındaki çocuğu Zümra ile birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne Nurgül, çocukları Hamza ve Zümra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve çocuklarının cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

En acı cenaze namazı

Feci olayda kaybeden anne Nurgül, çocukları Hamza ve Zümra son yolculuklarına uğurlandı. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Namazın ardından 3 tabut arka arkaya taşınarak cenaze aracına götürülürken, baba Hulusi Dal da ayakta durmakta güçlük çekti.