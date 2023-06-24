Eminönü'nde Bayram Alışverişi Sessiz Geçiyor

İstanbul'un bayram alışverişi denilince akla ilk gelen semtlerinden Eminönü'nde, vatandaşların Kurban Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla şehir dışına gitmelerinden ötürü sessizlik hakim.

İstanbul'un bayram alışverişi denilince akla ilk gelen semtlerinden Eminönü'nde, vatandaşların Kurban Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla şehir dışına gitmelerinden ötürü sessizlik hakim.

Tarihi Yarımada'da yer alan Eminönü, 9 günlük bayram tatili sebebiyle en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Az sayıda vatandaş, bayrama sayılı günler kala Eminönü'ndeki dükkanlarda alışveriş yaptı.

Vatandaşlar, Eminönü'nden bayramda misafirlerine ikram edecekleri şeker, lokum, kuruyemiş, kahve, kahvaltılık ve çikolata gibi yiyecekleri satın aldı.

Vatandaşlar birçok markanın ürünlerinin yer aldığı dükkanlardan, farklı fiyatlardaki seçenekleri görme imkanı buldu.

Eminönü'nde vatandaşların en çok ziyaret ettiği alışveriş noktalarının başında gelen Mısır Çarşısı'nda bu bayram öncesinde yoğunluk gözlenmedi.

Baharatların yanı sıra birbirinden güzel tatlı, kahve, lokum gibi yiyeceklerin satışa sunulduğu çarşıda, bazı ziyaretçiler hediyelik ürün aldı.

Giysi ve manifaturacı dükkanlarının yer aldığı Mahmutpaşa'da da eski bayramların aksine yoğunluk yaşanmadı. Çocuklarıyla birlikte bu semte gelen bazı aileler, bayramlık kıyafet alışverişi yaptı.