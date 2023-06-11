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Emine Erdoğan, Samsun Canik Belediyesi'ni Orman Okulu projesi için tebrik etti

Emine Erdoğan, Samsun Canik Belediyesi'ni Orman Okulu projesi için tebrik etti

Yaşam Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Samsun Canik Belediyesi'nin hayata geçirdiği Orman Okulu projesini tebrik etti. Okulda çocuklara organik üretim, sıfır atık hareketi ve ekolojik yaşamın önemi gibi konular uygulamalı olarak anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Orman Okulu" projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesini tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin içinde bir okul… Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır. Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Okulda çocuklara organik üretimin nasıl yapıldığının gösterildiğini, sıfır atık hareketinin ne olduğunun uygulamalı anlatıldığını, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisinin aşılandığını ifade eden Erdoğan, çocuklar için büyük bir kazanım olarak gördüğü çevre projelerinin katlanarak artmasını dilediğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında okula ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Yaşam

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