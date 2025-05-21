Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı Haftası mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı Haftası mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin mesaj paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, "Kokusu da tadı da çocukluğumuzu hatırlatan Türk Mutfağı; binlerce yıllık geçmişiyle, toprağın bereketini, kültürümüzün zenginliğini ve insanımızın gönül cömertliğini sofralara taşıyan eşsiz bir miras. 'Türk Mutfağı Klasikleri' temasıyla 4'üncü kez kutladığımız '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nı gönülden tebrik ediyorum. Bizi geçmişe bağlayan, geleceğe taşıyan birer kültür köprüsü olan asırlık reçetelerimizi, bu yıl da dünyayla buluşturacak olmak ülkemiz adına tarifsiz bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki temsilciliklerimizde düzenlenecek etkinliklerle, Türk mutfağının evrensel diliyle, farklı kültürler, dostluk sofrasında birleşecek. 81 ilimizde ise her yörenin kendine has lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkacak. Bu anlamlı hafta vesilesiyle tariflerimizi tanıyan herkesin, mutfağımızın taşıdığı derin anlamları da hissedebilmesini temenni ediyorum. ve elbette, gelenekten geleceğe uzanan bu kıymetli emanetin; sağlıkla, sürdürülebilirlikle ve sevgiyle yaşatılmasını diliyorum. Sofralarımızdan bereket, kültürümüzden birlik eksik olmasın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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