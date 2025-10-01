Emine Erdoğan'dan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat, geçmiş ile geleceğin el ele verdiği bir yolculuktur. Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur. Onların öğrettikleriyle köklerimiz derinleşir, dualarıyla yarınlarımız aydınlanır. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve gönül ferahlığıyla dolu bir ömür diliyorum" dedi.