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Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'nü Kutladı

Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'nü Kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşlıların hayatın en olgun mevsimini temsil ettiğini belirtti ve onlara sağlık ve huzur dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler. Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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