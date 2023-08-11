Emet'te Gaziantep Yöresel Ürünler Pazarı Kuruldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gaziantep dernekleri konfederasyonu tarafından depremzede esnaflar için yöresel ürünler pazarı kuruldu. Bir hafta açık kalacak olan pazarda Gaziantep'e özgün ürünlerin satışı yanında, Antep mutfağı yemeklerinin de satışları gerçekleştirilecek.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gaziantep dernekleri konfederasyonu tarafından depremzede esnaflar için yöresel ürünler pazarı kuruldu.

Bir hafta açık kalacak olan hükümet meydanında kurulan tezgahlarda Gaziantep'e özgün ürünlerin satışı yanında, Antep mutfağı yemeklerinin de satışları gerçekleştirilecek.

Gaziantep Dernekler konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, depremzede esnaf için başlattıkları kampanya dahilinde yaklaşık bir hafta burada olacaklarını belirterek, "Gaziantep Dernekleri Konfederasyonu olarak depremzede esnaflarımız için başlattığımız kampanya için Emet ilçemizdeyiz. Sağ olsunlar Emet Kaymakamlığımız ve Emet Belediyemiz bizleri kendi evimizde gibi hissettirdiler. Açılan yöresel ürünler pazarımızda Gaziantep'imizin baharatından, baklavasına, yemek kültüründen, hediyelik eşyalarına tanıtımını gerçekleştirirken, depremzede esnaflarımıza da destek sağlamış olacağız. İnşallah Emet halkımız da ilgi gösterip destek verir. Bizlere bu imkanı sağladıkları için Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a teşekkür ederek tüm halkımızı pazarımıza davet ediyoruz "dedi. - KÜTAHYA