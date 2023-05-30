Emet Belediyesi Emekli Personelleri Onurlandırdı

Emet Belediyesinin çeşitli kademelerinde işçi ve memur olarak çalıştıktan sonra 2019 yılından bu yana emekli olan personel ve aileleri Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın onurlarına verdiği kahvaltıda bir araya geldi.

Emet Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve başkan yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz katıldı.

Emekli olan personelleri belediye ailesinden ayrı görmediklerini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " Belediye de çalışmak başka kurumlarda çalışmaya benzemez. İtfaiye, zabıta, Su İşleri, Fen İşleri her birimde çalışan personelimizin bayramı seyranı olmaz, yerine göre 24 saat görev alır. Fedakarca çalışarak emekliliği hak eden siz değerli personellerimizi belediye ailemizden ayrı görmüyoruz. Belediyemizin birçok organizasyonun da sizleri de görmek bizleri mutlu edecektir. Bildiğiniz üzere şimdi Emet'imiz için hep birlikte alt yapıyı modernize etmek için uğraşıyoruz. Artan maliyetlere rağmen bu yola baş koyarak, ilçe halkımızın geleceğini kurtarmaya kararlıyız. Siz değerli emekli kardeşlerimizin de çocukları torunlarının daha rahat bir yaşam süreceği, alt yapısı ve üst yapısı modern bir Emet için çalışmalarımız sürecek. Sizler belediyeden emekli olan personeller olarak bizlerin, belediyemizin bir nevi elçisisiniz. Belediye hepimizin, Emet halkımızın bizzat çalışarak karşılaşılan güçlükleri, verilen mücadeleleri en iyi bilenlerdesiniz. Allah'ın izniyle geleceğin Gazi Emet'ini oluşturma adına adım adım işlemeye devam edeceğiz. Emekli olup ebediyete intikal etmiş tüm çalışanlarımızı da rahmetle anıyorum. Tekrar emekliliklerinizin hayırlı olması ve ailenizle ağız tadıyla mutlu bir emeklilik yaşamı sürmeniz temennilerimle saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kahvaltı programında Belediye Başkanı Hüseyin Doğan emekli personele ahşap oyma duvar saati takdim etti. Kısa bir süre önce vefat eden belediye işçisi Ahmet Koç'un hediyesi akrabalarına teslim edilirken, Ekim 2022 tarihinde Belediye Basın Yayın biriminden emekli olan Ercan Kolku, "Emeklilik yaşamın sonu değil, bilakis yaşamın baharı ve başlangıcıdır. İş hayatında verilen emek, alın teri ve en önemlisi yılların karşılığıdır. Yıllarca Emet Belediyesinde emek ve hizmet vererek emekli olmuş tüm vatandaşlarımıza hayırlı sağlıklı ömürler dilerken, emekli olunca bir kenara bırakılmayıp, değer verilerek böyle bir organizasyon da bir araya gelmemizi sağlayan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve emeği geçen herkese tüm emekli katılımcılarımız adına teşekkür ediyorum "dedi. - KÜTAHYA