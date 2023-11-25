Emekli Öğretmenin Hayali Gerçek Oldu: Yöresel ve Doğal Ürünlerin Yer Aldığı Restoran Açtı

Emekli öğretmen Nesrin Arslangörür, Ardahan'a ilk atandığında hayalini kurduğu yöresel ve doğal gıdaların yer aldığı restoranı 27 yıllık mesleğinin ardından açarak kentin gastronomisi ve turizmine katkı sunuyor.

Kastamonulu Nesrin Arslangörür, 1993'te ilk görev yeri Ardahan'a gelerek fizik öğretmeni olarak mesleğe adım attı. Ardahan'ı sevdiği için kentte kalan Arslangörür, 3 yıl önce emekliliğe ayrılıp hayalindeki restoranı açarak kentin yöresel ve doğal ürünlerinin satışını yapıyor.

Kura Nehri'ni gören, Ardahan Kalesi bitişiğinde İl Özel İdaresi'ne ait ahşaptan tesisleri kiralayan Arslangörür, yörenin yiyecek ve içeceklerinden oluşan menüyü müşterilerine sunuyor.

Yöresel ve doğal ürünlerin yanı sıra, mekanın ahşaptan dekorasyonu da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Arslangörür, AA muhabirine, Ardahan'ın gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu kente ilk atandığında anladığını söyledi.

Hayali emeklilikte gerçek oldu

Böyle bir mekanı açmanın hayali olduğunu, bunu yıllar sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığın belirten Arslangörür, şöyle devam etti:

"Ben burayı Kovid-19 sonrası açtım. Ardahan'ın kazından balına, kaşar ve tulum peynirine varıncaya kadar her şeyi var. Kavılca buğdayı ile yapılan ürünler var. Ketesi, haşılı onlarca yiyecek ve içecek çeşidi yapıp müşterilerimize tattırıyoruz. Özel yöresel siparişler alıyoruz."

Doğal ve yöresel lezzetler yapmaya çok büyük bir ilgi duyduğunu belirten Arslangörür, şunları kaydetti:

"Buradaki asıl amacımız, Ardahan'ın turizmine katkı sunmak. Bu anlamda bir eksiklik gördük, onu gidermeye çalışıyoruz. Bu nedenle bu işe giriştik. Mekanı açmakla aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş ürünlerimizin de yaşatılmasını sağlamış olacağız. Bizdeki en önemli yemeklerimizden olan kaz eti yemeklerini farklılaştırıp tatmak isteyenlere sunmak istiyoruz. Doğası bozulmamış, havası temiz bir kentte yaşıyoruz. Bu kentin değerlerinin yaşatılması da bizim elimizde."

Çinliler de beğenerek geliyor

Müşterilerden Çinli akademisyen Shı Jıng, yöresel ürünleri tatmak için kendisine mekanın önerildiğini belirterek, "Burada bulunmaktan çok memnunum. Tam Türk dekorasyonu, çok sevdim. Çok iyi vakit geçirdim. Küçük ama güzel bir mekan, çok sevdim." ifadelerini kullandı.

Arkadaşı Zhu Jıayı da mekanı kendi evleri gibi gördüklerini anlatarak, "Dışarısı soğuk ama içerisi çok sıcak. Çok sevdik. Mekanın içi hep çiçek ve bitki. Yiyecekler güzel." diye konuştu.