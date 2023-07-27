Emekli Necip Kökerer Türkiye'yi Yürüyerek Dolaşıyor

Emekli olduktan sonra Türkiye'yi dolaşmaya karar veren Necip Kökerer, 21 günlük yolcuğunun ardından Rize'ye ulaştı.

İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Necip Kökerer, geçtiğimiz yıl emekli oldu. Emekli olduktan sonra arkadaşlarıyla beraber spor yapmaya başlayan Kökerer, "Yürümenin Felsefesi" adlı kitabı okuduktan sonra yürümeye karar verdi. Kökerer, 15 kilogramlık çantasını sırtına yükleyip Türkiye'yi dolaşmak için yola çıktı. Yalova'dan başladığı yürüyüşte 21 günlük yürüyüşünün ardından Rize'ye ulaştı. Yürüyüşünün ilk etabını Rize'de bitiren Kökerer, Türkiye'yi yürüyerek dolaşmak istiyor.

"Tam bugün 21 gün oldu ve Rize'ye ulaştım"

21 günlük yürüyüşünün ardından Rize'ye ulaştığını ifade eden Necip Kökerer, "Yürüyüşe 21 gün önce Yalova'da başladım. 2-3 senedir bunun hazırlığını yapıyordum. Hedefim Türkiye'yi 4 etapta yürüyerek bitirmek. İlk etabı Yalova'dan başlayarak Artvin'e kadar Karadeniz sahilini yürümekti, süreyi ayarlayamadım Artvin kaldı. Hayırlısı oldu. Çünkü İspir'den Artvin'e yürüyeceğim. Yaklaşık bin 300 kilometre gittim. Bunun 900 kilometresini 21 günde yürüdüm. Günlük 40-42 kilometre yol yürüyorum. Tam bugün 21 gün oldu ve Rize'ye ulaştım" ifadelerini kullandı.

"Benim kadar olmasa da yürüyüş yapılmasında yarar var diye düşünüyorum"

Yolda geçirdiği zorlukları ve hatıralarını anlatan Kökerer, güneşin kendisini zorladığını belirterek, "Ciddi manada bir sorun yaşamadım fakat güneşle alakalı sahil biraz beni zorladı. Giresun etabı beni çok zorladı. Yatmayla alakalı çadır kurmakta zorluk yaşadım. Çünkü her sabah 5'de kalkmam lazımdı, ki günlük 40-42 kilometre yol alayım. Ben bir köyde camide kaldım. İki tane genç bana eşlik etti. Camide onlarla beraber gece 2'ye kadar muhabbet ettik. Benimle çok ilgilendiler. O günden bugüne beni her gün sırayla arıyorlar 'Neredesin?' diye. Bartın'da bir dağa çıkıyordum, 2-3 dönümlük bir arsa evi olan bir amca beni durdurdu ve 'Ne yapıyorsun?' dedi. Şok oldum, o 2-3 dönüm arsada yaşayan amca 'Ben 70 yaşındayım, senin yaptığını yapmak isterdim. Ömrüm burada geçti' dedi. Hepimiz bir hapishanedeyiz ve inşallah hepimiz zincirlerimizi kırarız. Benim kadar olmasa da yürüyüş yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Ne kadar yapabileceğimi bilmiyorum ama düşüncem 1-2 sene içince Türkiye'yi yürüyerek bitirmek" diye konuştu.

"Tamamen ülke sevdası için yürüyorum"

Kitaptan esinlenerek yürümeye başladığını söyleyen Kökerer, "Tamamen ülke sevdası için yürüyorum. 'Yürümenin Felsefesi' kitabından esinlendiğim bir şey. Nasıl büyük bir yürüyüş yapabilirim, nasıl kendi felsefemi yapabilirim diye düşündüm. Buna en uygun şeyin de Türkiye'yi harita üzerinde yürümek olduğunu düşündüm" diye konuştu. - RİZE