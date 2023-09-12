Emekli Kurmay Albay Malik Salkur Fethiye'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaklaşık 15 yıldan bu yana Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Emekli Kurmay Albay Malik Salkur 80 yaşında vefat etti. Salkur'un cenazesi Fethiye Merkez Yeni Camiinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Üzümlü Mahallesi Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Emekli Kurmay Albay Malik Salkur Fethiye'nin Üzümlü Mahallesinde 80 yaşında vefat etti. Evli 2 çocuk babası Salkur'un cenaze namazı Fethiye Merkez Yeni Camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Merkez Yeni Camii İmam Hatibi Yusuf Demirci'nin kıldırdığı cenaze namazına ailesi, yakınları askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Türk Bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından omuzlarla taşınan emekli Kurmay Albay Malik Salkur, Fethiye Belediyesi Cenaze otosuyla Üzümlü Mahallesi Mezarlığına götürülüp burada dualarla toprağa verildi. Cenaze merasimi sırasında eşi Necla Salkur'un devamlı gözyaşı döktüğü gözlendi. Yakınları emekli Kurmay Albay Malik Salkur'un emekli olduktan sonra 15 yıldan bu yana Fethiye'de yaşadığını Üzümlü Mahallesinde sakin bir hayat sürdürdüğünü kaydetti. - MUĞLA