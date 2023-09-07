Emekli Damacana Dağıtıcısı Sağlık Sorunu Yaşamıyor

Emekli olduktan sonra evde oturmak istemediği için damacana su dağıtmaya başlayan Behçet Sönmez, 65 yaşında olmasına karşı hareketli bir iş yaptığı için sağlık sorunları yaşamadığını anlattı.

Damacana dağıtım firmasında 12 yıldır çalışan Behçet Sönmez, hafta sonu da olsa, bayram da olsa vatandaşları susuz bırakmamak için çalıştığını söyledi. Emekli olduktan sonra evde oturmak istemediğini ve bu nedenle çalışmaya başladığını anlatan Sönmez, "Bu dağıtma işini bir spor gibi görüyorum. Evde otursam, hareketsizlikten bir sürü hastalığım olurdu, şimdi çalıştığım için ne diyabet ne tansiyon sorunum var, sağlığım yerinde" diye konuştu.

Üç kız çocuğu babası Sönmez, iki kızının da sporcu olduğunu, birinin kickboksta dünya 2'ncisi olduğunu anlatarak, "Diğer kızım İstanbul'da yoga eğitmeni, en küçüğü ise öğretmen" dedi. - ESKİŞEHİR