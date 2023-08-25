Emekli çift bisikletle Türkiye'yi geziyor

Emekli olan Mehmet ve Duygu Kırkıcı çifti, hobi olarak başladıkları bisikletle Türkiye'yi geziyor. İstanbul'dan yola çıkan çift, 1500 kilometre pedal çevirerek, 77 günlük yolculuğun ardından Rize'ye ulaştı. Gezilerini Gürcistan'da noktalayacak olan çift, aynı rotayla dönüş yolculuğuna geçecek.

MEMURLUKTAN emekli olduktan sonra hobi olarak binmeye başladıkları bisiklet ile 2 yıldır Türkiye'yi gezen Mehmet (65) ve Duygu Kırkıcı (61) çiftinin, yeni rotası Karadeniz oldu. İstanbul'dan yola çıkan çift, 1500 kilometre pedal çevirerek, 77 günlük yolcuğun ardından Rize'ye ulaştı.

İstanbul'da oturan Mehmet ve Duygu Kırkıcı çifti, 7 yıl önce emeklilikleri sonrası sağlıklı yaşam için kendilerine 2 bisiklet aldı. Bisikletleriyle bir süre yaşadıkları mahalle çevresinde gezen çiftin bu hobisi, zamanla tutkuya dönüştü. Tutkularını kent dışına taşıyan çift, 2 yıl önce Türkiye'yi gezmeye başladı. Birlikte pedal çeviren çiftin son durağı, Karadeniz Bölgesi oldu. İstanbul'dan yola çıkan çift, 1500 kilometre pedal çevirerek, 77 günlük yolcuğun ardından Rize'ye ulaştı. Uğradıkları sahil kentlerinde yanlarında taşıdıkları çadırda konaklayarak mola veren çift, dinlendikten sonra yollarına devam etti. 5 ay sürecek gezilerini Gürcistan'da noktalayacak olan çift, aynı rotayla dönüş yolcuğuna geçecek.

'2 TEKER BİZE YETER' DİYEREK YOLA ÇIKTIK'

Bisikletle Türkiye'yi gezdiklerini söyleyen Mehmet Kırkıcı, "Çocukken okuduğum kitapta 2 arkadaşın Fransa'dan bisikletle dünya turuna çıktıkları hikayesi vardı. Bu hayalimdi; aradan yıllar geçtikten sonra eşime biz de 'Bisiklete binelim mi?' dedim. Emeklilik sonrası biz de farklı bir bisiklet sevdası başlamış oldu. 2 yıldır da kaplumbağa misali eşyalarımız ve evimiz sırtımızda geziyoruz. Hanımla beraber '2 teker bize yeter' diyerek İstanbul'dan yola çıktık" dedi.

'BİSİKLETİMİZ BİZİM EVİMİZ'

Bisikletle turunu herkese tavsiye eden ve Karadeniz'i ilk kez ziyaret ettiğini anlatan Duygu Kırkıcı da "İstanbul'da bisikletle gidebileceğimiz yerler sınırlıydı; biz de ülkemizi tanıyalım istedik. Karadeniz'i hayatımda ilk defa görüyorum. Gittiğimiz yerlerde elektrik kullanmayıp, kendi güneş enerjimizi kullanıyoruz. Bisikletimizde yok yok. Bisikletimiz bizim evimiz. 77 gündür yoldayız zaman nasıl geçti; hiç farkında değiliz. Bu sayede evde ne pişireceğim stresinden de uzaklaştım. Böyle bir yaşam tarzını herkese tavsiye ederim. Çünkü kafanız yolda boşalıyor; hiçbir şeyle alakanız kalmıyor. Stres atmanın en güzel yollarından birini yaşıyorsunuz. Yolda olmak; izleyeceğiniz en güzel belgeselden bile çok kıymetli, çünkü kendi gözlerinizle görüyorsunuz" diye konuştu.