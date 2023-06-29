Emekli Cemal Kızılkaya, Unutulmaya Yüz Tutmuş El Süpürgesi Yapımını Sürdürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Cemal Kızılkaya, emekliliğinin ardından unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden el süpürgesi yapımını sürdürüyor. Kızılkaya, çiftçilikle uğraştığı yıllarda boş kaldıkça süpürge yapmaya başlamış ve emekli olduktan sonra bu işe yönelmiştir. Kendi kendine öğrendiği süpürge yapımını şimdi müşteri malzeme getirenlere yaparak sürdürmektedir.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Cemal Kızılkaya, emekliliğinin ardından unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden el süpürgesi yapımını sürdürüyor.

Kızılırmak Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşında 5 çocuk babası Cemal Kızılkaya, el süpürgesi yapımını 25 yaşlarında kendi kendine öğrendi.

Çiftçilikle uğraştığı yıllarda boş kaldıkça süpürge yapan Kızılkaya, emekli olduktan sonra evinin altında bulunan dükkanda boş durmak yerine bu işe yöneldi.

Cemal Kızılkaya, AA muhabirine, aslen Rize olduğunu, maddi imkansızlıklar nedeniyle ortaokul birinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Askerliğini yaptıktan sonra çiftçilikle uğraşmaya başladığını belirten Kızılkaya, "Ailemin geçimini çiftçilik yaparak sağladım. Tütün, buğday ile mısır ekerdik. Boş kaldığımda sevdiğim iş olan tel süpürge işini yapardım." dedi.

Askerden döndükten sonra büyüklerinin kendisinden muhtar olmasını istediğini dile getiren Kızılkaya, "Kabul etmedim. O zamanlar çocuklarım küçüktü. İkinci kez bana geldiklerinde mecbur kabul ettim. 5 yıl aza, 15 sene de muhtar olarak köyüme hizmet ettim." ifadesini kullandı.

Süpürgecilik mesleğini kendi kendine öğrendiğine işaret eden Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Bu işi öğrenmek için Çarşamba'dan bağlama süpürgesi getirdim. Eskiden Bafra'da el süpürge işini çok yaparlardı. Çarşambalılar gelirdi, bir bağ olsa bile alırlardı, pazarlarda satarlardı. Pirinç ekimine başlayınca Bafra'da yapan kimse kalmadı. 3 oğluma da el süpürge yapımını öğrettim ama onların kendi işleri var. Müşteri malzeme getirirse yapar teslim ederim. 50 liraya malzemeli getirenlere yapıyorum, perakende 60 liradan satıyorum. Günde en fazla 10 süpürge yaparım."

Kızılkaya, engelli olan ablasına da baktığını sözlerine ekledi.